Der Club 86 ist ein Freizeitclub für Menschen mit und ohne Behinderung und sucht derzeit Ehrenamtler, die sich engagieren möchten. Für die Treffen jeden Dienstag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sind Räume im Heinrich-Pesch-Haus angemietet worden, Träger des kirchlichen Vereins ist das Bistum Speyer.

„Mit dem Club 86 wollen wir einen Ort der Gemeinschaftserfahrung und allen Beteiligten eine gesellige Abwechslung vom Wohn- und Arbeitsalltag bieten“, sagt Clubleiterin Anna-Lena Abend. Das gleichberechtigte Miteinander spiele dabei eine herausragende Rolle.

Um die Club-Mitglieder bei ihren Aktivitäten zu unterstützen und das Programm mitzugestalten, werden derzeit ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. „Begleitet werden sie durch hauptamtliches Personal, es gibt auch Fortbildungsmöglichkeiten in Seminaren und Workshops“, erläutert Abend, die selbst ehrenamtlich im Club 86 tätig war, bevor sie im Februar 2023 dessen Leitung übernahm. Besondere Vorkenntnisse müssten Interessierte keine haben, sagt die 30-Jährige. „Hauptsächlich geht es darum, dass man als Ehrenamtler ein offenes Ohr und Einfühlungsvermögen hat und sich gut auf Menschen einlassen kann. Wir erwarten definitiv keine Pflegeleistungen.“ Zudem bestehe keine Verpflichtung, jeden Dienstag- und Mittwochnachmittag verfügbar zu sein. „Wir freuen uns auch über jede helfende Hand, die alle zwei Wochen Zeit hat“, sagt Anna-Lena Abend. „Es muss nur klar kommuniziert werden, wer zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung steht.“

Der gemietete Clubraum im Heinrich-Pesch-Haus. Foto:Abend/Gratis

Im Angebot habe der Club 86 für seine Mitglieder viele Aktivitäten: von Basteln, Kochen, Tanz und Bewegung bis hin zu Kino-Tagen, Ausflüge in den Rheingönheimer Wildpark, Minigolf spielen oder auch Besuche im Wilhelm-Hack-Museum reiche die Palette. „Ein Höhepunkt für uns ist immer auch der Herbstball, den wir im Heinrich-Pesch-Haus für Menschen mit und ohne Behinderung organisieren“, erzählt Abend. In diesem Jahr werde er am 19. Oktober stattfinden.

Aktuell befinde sich der Club 86 zwar in der Sommerpause. „Aber wenn wir am 10. und 11. September mit den ersten Treffen wieder loslegen, dann steht schon bald das Basteln der Deko für den Ball auf dem Programm“, berichtet die Clubchefin. In der Regel nähmen zwölf bis 15 Personen an den Treffen dienstags und mittwochs teil, „der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei zirka 50 Jahren“, sagt Abend. „Insgesamt besteht der Club 86 aus etwa 27 aktiven Mitgliedern mit Behinderung, einer hauptamtlichen Leitung, zwei Mitarbeitern im Freiwilligen Sozialen Jahr oder dem Bundesfreiwilligendienst sowie den ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es direkt beim Club 86 (Frankenthaler Straße 229, 67059 Ludwigshafen), telefonisch unter 0621 5999166 oder 06232 102170, per E-Mail unter info@behindertenseelsorge-speyer.de sowie unter www.club86-ludwigshafen.de.