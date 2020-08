ÖEG? Die Abkürzung ist kein Druckfehler. Sie steht für die ehrenamtlich geführte „Ökumenische Energiegenossenschaft“ mit Sitz in Bad Boll bei Stuttgart. Das dortige Bildungshaus der evangelischen Kirche hat die ÖEG 2009 gegründet, um auf einem eigenen Neubau eine Photovoltaikanlage zu installieren. Aber man hatte von Anfang an mehr im Blick: Es wurde daraus ein Unterstützungs-Angebot für Kirchen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Inzwischen gibt es erste Kontakte nach Ludwigshafen, und in Mannheim fließt bereits Sonnenstrom von Kita-Dächern. Schon heute werden durch Anlagen der ÖEG rund 500.000 Kilowattstunden Ökostrom jährlich produziert. Weitere Projekte sind im Entstehen.

Lange Zeit belächelt

Lange Zeit wurden kirchliche Initiativen zum Umweltschutz belächelt oder standen sogar unter Verdacht, das Gebet und die Botschaft des Glaubens zu verkaufen gegen Aktivismus. Diese Gefahr war und ist real. Beides, Glaube und Handeln, gehören zusammen. Das gilt auch für den Energieverbrauch. In der Gründungszeit der ÖEG verbrauchten die evangelischen Kirchen Deutschlands etwa so viel Energie wie der Staat Bolivien. Das dürfte auf katholischer Seite in etwa identisch gewesen sein. Sicher für gute Zwecke. Aber warum, so fragte man zu Recht, sollte das keine umweltschonende Energie sein? Warum sollte man nicht sparsamer mit Energie umgehen? Spätestens seit Papst Franziskus 2015 das Schreiben „Laudato si“ verfasst hat, ist die Bedeutung der Bewahrung der Schöpfung in der Herzmitte auch der katholischen Kirche angekommen.

Jede Gemeinde kann Beitrag leisten

Dass selbst eine einzelne Kirchengemeinde dazu einen greifbaren Beitrag leisten kann, hat 2019 Weilerbach bei Kaiserslautern bewiesen. Die dortige kirchliche Kita hat nun eine Photovoltaikanlage. Ganz einfach ist so ein Projekt sicher nicht, doch es gibt kompetente Unterstützer. Vielleicht entschließen sich ja noch mehr Kirchen, ihre Gebäude energetisch zu verbessern, oder Sonnenstrom vom Dach zu gewinnen?

Bete und arbeite! Das empfiehlt eine alte Klosterregel. Das Gebet verankert nicht zuletzt das Bewusstsein für die Schöpfung und schenkt Ausdauer. Trotz wildgewordener Präsidenten, trotz übelster Naturbelastungen kann man immer noch alles das tun, was möglich ist. Nicht zuletzt in den Kirchen von Ludwigshafen oder auch einmal mit ihnen zusammen. Auch wer sich mit dem Beten im engen Sinn schwer tut, ist willkommen, etwas für Mutter Natur zu tun.

