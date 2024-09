Das letzte „Clean Up LU“ des Marketing-Vereins Ludwigshafen in diesem Jahr findet am Samstag, 14. September, von 9 bis 11 Uhr im Ebertpark und Friedenspark statt. Dies geht aus einer Mitteilung der Marketinggesellschaft Lukom hervor. Dabei sollen Abfälle in den Grünanlagen beseitigt werden. Die Teilnehmer erhalten ein Aktions-Shirt und eine Snackbox zur Stärkung. Treffpunkt ist am ehemaligen Hallenbad Nord der GML.

Zwei Gruppen werden sich von dort aus auf den Weg machen: Eine Plogging-Gruppe, die joggend Müll im Ebertpark sammelt, und eine Fußgruppe, die sich auf den Friedenspark konzentriert. Partner der Aktion ist die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Sponsoren des „Park Clean Up LU“ sind GAG und BASF Wohnen + Bauen.