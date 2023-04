Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir auf der Frühjahrsmesse auf dem Berliner Platz Claire Chabreuil getroffen. Die 23-Jährige stammt aus Lyon und ist aktuell Fremdsprachenassistentin am Max-Planck-Gymnasium.

Wie lange sind Sie in Ludwigshafen?

Ich bin seit Mitte September hier und noch bis Ende Mai.

Wie sind Sie nach Ludwigshafen gekommen?

Ich habe mich dafür beworben.