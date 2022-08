Was macht man an Ferragosto, dem 15. August? In Italien am Besten das, was alle Italiener an diesem Tag tun: ans Meer fahren, in die Berge oder sonst wohin. Hauptsache raus aus der heißen Stadt. Und in LU? Da entspannt man auf dem Lutherplatz mit italienischem Essen, italienischer Musik und ab 20 Uhr mit einem italienischen Ferragosto-Sommer-Open-air-Kino, zu dem die Citykirche einlädt. Infos erteilen die Gastronomen-Familie Montana (La Torre da Angelo) oder Susanne Schramm von der Citykirche, Telefon 0621 67180250. Mit Ferragosto wird in Italien der Feiertag bezeichnet, der auf den 15. August fällt. Die katholische Kirche begeht dann Mariä Himmelfahrt.