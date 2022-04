Nach dem Abriss der Hochstraße Nord soll entlang der neuen Helmut-Kohl-Allee die „City West“ entstehen. In Kürze wird laut Stadt eine Studie in Auftrag gegeben, die erstmals aufzeigen soll, wo überhaupt welche Gebäude gebaut werden können.

Die „City West“ wird eine Fläche von 340.000 Quadratmetern haben, die Wohnungen für 3450 Menschen und Raum für 4860 Arbeitsplätze schaffen soll. Und weil es sich damit um ein entscheidendes Projekt für die Ludwigshafener Stadtentwicklung handelt, hatten die Freien Wähler im Stadtrat beantragt, dass ein Planungsbeirat geschaffen werden soll. Das Ziel: regelmäßige Berichterstattung und die Einbindung wesentlicher Akteure wie etwa die BASF, Sport- und Kulturschaffende oder auch die freien Träger der Kitas.

Kanäle und Tunnel müssen überbaut werden

Das werde genau so kommen, versicherte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und berichtete davon, dass die konzeptionelle Entwicklung der City West an die städtische Tochtergesellschaft LU-City Entwicklungs-GmbH (LCE) übertragen wurde. Deren nächstes Ziel: die Beauftragung einer Gründungsstudie im Mai. Sie soll aufzeigen, wie die zahlreichen vorhandenen Kanäle oder Tunnel in der künftigen City West überbaut werden können. Nach Abschluss dieser Grundlagenermittlung sei dann die Einrichtung eines Beirats als unabhängiges Sachverständigengremium geplant. „Selbstredend, dass damit auch der Stadtrat immer wieder befasst sein wird“, argumentierte Steinruck so glaubwürdig, dass die FWG ihren Antrag am Ende zurückzog.