Ein Ehepaar ist am Donnerstagabend in der Ludwigshafener City von einem aggressiven Jugendlichen verprügelt worden. Nach Polizeiangaben standen der Mann und seine Frau gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße. Plötzlich lief ein Jugendlicher vorbei, der grundlos ein Streitgespräch begonnen haben soll. Der Konflikt eskalierte derart, dass der junge Mann mit Fäusten auf das Ehepaar einschlug und anschließend zu Fuß flüchtete. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Der Jugendliche soll etwa 15 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und hatte seine halblangen schwarzen Haare mit Gel zurückgekämmt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 96324150.