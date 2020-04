In der Gartenstadt ist am Sonntagabend ein Transporter der Marke Citroën, Modell Jumper, ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Abteistraße, der gegen 22.20 Uhr der Polizei gemeldet wurde. Die Ursache für den Fahrzeugbrand wird noch ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.