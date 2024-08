Unsere Autorin Cosima Schade findet die Shows des kanadischen Cirque du Soleil herausragend. Wenn die Künstler-Truppe in der Mannheimer SAP Arena gastiert, dann ist der Besuch einer Vorstellung für sie Pflicht. Der „Zirkus der Sonne“ bietet eine Mischung aus Artistik, Tanz und Musik. Dressierte Tiere kommen dabei nicht vor.

Eigentlich freue ich mich auf jeden kulturellen Termin. Jede Kunst inspiriert zu neuen Ideen, zumal man als Journalistin die Möglichkeit hat, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Man bereitet sich vor, begegnet Menschen, macht Erfahrungen. Dennoch gibt es Veranstaltungen, auf die man sich besonders freut, einfach weil sie wunderschön sind. Eine Vorstellung des Cirque du Soleil ist so ein Termin: Die Show „Corteo“ kommt im Oktober in die SAP Arena in Mannheim. Dabei taucht man ein in eine Welt voller Fantasie, Musik, Artistik.

Ich habe ohnehin ein Faible für Zirkus. Für Tanz, Artistik, Musik, Lichtgestaltung. Mir gefällt die internationale Atmosphäre und die Vorstellung einer langen Tradition, die immer wieder neu interpretiert wird. Ich habe schon viele Zirkusprogramme gesehen, kenne die meisten Genres: die Artistik an einem Ring, der an der Zirkuskuppel hängt, an Tüchern, Seilen. Am Trapez. Balancen auf Brettern, die auf einer Rolle aufliegen, auf Bällen und Stuhltürmen. Todesräder, Kugeln, in denen Motorräder kreuz und quer fahren. Clowns. Wippen, Trampoline, die Menschen in die Luft katapultieren… Ich kenne „modernere“ Formen des Zirkus, wie sie im Straßentheater und auf Festivals gezeigt werden, bei denen mit artistischen Mitteln, Musik und Pantomime eine Geschichte erzählt wird.

1984 in Montreal gegründet

Der Cirque du Soleil ist eine Mischung aus all dem. Tatsächlich wurde er von dem Straßentheaterkünstler Guy Laliberté im Team mit Daniel Gauthier und Gilles Ste-Croix 1984 in Montreal gegründet, und ist inzwischen eine weltweite Marke. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 4000 Menschen, 1200 Artisten aus 80 Ländern, 22 unterschiedliche Shows laufen gleichzeitig. In Las Vegas, Florida und Mexiko wird in Hotels und Freizeitparks an einem festen Ort performt, in Europa und Asien geht s in Hallen und Zelten auf Tournee. 9,5 Millionen Tickets werden jährlich laut Homepage verkauft. In Interviews verrät der Geschäftsführer Daniel Lamarre, dass seine Scouts weltweit auf der Suche nach neuen Showideen und Talenten sind. Interessierte Künstler können sich auch bewerben, um gesichtet zu werden. Nur die Besten kommen unter Vertrag. Ich habe Respekt davor und bin neugierig, wie man es schafft, eine Show so zu gestalten, dass sie Menschen unterschiedlicher Kulturen und Generationen anspricht.

Von Anfang an revolutionierte das Unternehmen den Zirkus: Es folgen nicht einzelne voneinander unabhängige Nummern aufeinander, der Zuschauer wird nicht von einem „Marstall“ durchs Programm geführt, sondern die ganze Show besteht aus einer Geschichte. Musik, Kostüme. Deko sind deshalb für jede Show speziell entworfen. Die einzelnen Artisten treten nicht mit Namen auf, sondern verwandeln sich in Märchenwesen. Bühnenbild, Kleider und Schminkstil sind unbeschreiblich fantasievoll. Ein Gesamtkunstwerk barocker Opulenz. Manche Shows haben noch eine Manege, aber ohne die typischen Sägespäne, viele verzichten darauf. Die Veranstaltungen des Cirque du Soleil ähneln eher einem Theaterstück, das durch bewegte Szenen getragen wird.

Show „Corteo“ erstmals in Europa zu sehen

„Cirque Nouveau“ nennt man diese Form des theaterähnlichen Zirkusses. Ich finde es spannend, wie man die bekannten zirzensischen Elemente zu einer Geschichte zusammenfügt. Ich mag die besondere Musik, die wie Ethno-Jazz gemischt mit Tribal Dance klingt. In der Regel stehen alle circa 50 Akteure zugleich auf der Bühne, während die einen artistische Höchstleistungen vollbringen, bilden andere in immer wechselnden Kostümen den Hintergrund. Man hat den Eindruck, dass an nichts gespart wird und taucht ganz in die Atmosphäre ein.

„Corteo“, die Show, die in Mannheim gezeigt wird, wurde bereits 2004 von dem Schweizer Daniele Finzi Pasca, selbst Clown, aber auch Theaterautor, Regisseur und Choreograph, geschrieben, und tourte schon durch mehrere Kontinente. Seit diesem Jahr wird sie in Europa gezeigt. Erzählt wird die Geschichte eines alternden Clowns, der sein Leben Revue passieren lässt. Im Traum stellt er sich seine Beerdigung als einen großen „Corteo“, eine Prozession, vor, bei dem nochmal alle Clowns und Artisten, die er in seinem Leben kennengelernt hat, auftreten.

Es ist klar, dass das Thema viele anspricht. Jeder kann sich überlegen, wie der eigene Festzug am Ende seines Lebens aussähe. Hat man für einen bunten, prunkvollen Umzug genug schöne Augenblicke gesammelt? Ein bisschen philosophisch ist damit die Show trotz Unterhaltungsbusiness dann doch. So meine Erwartung.

Termine

Cirque du Soleil: „Corteo“, SAP Arena Mannheim, 10. bis 13. Oktober, am 10., 11. und 12. Oktober ab 20 Uhr, am 12. Oktober auch ab 16 Uhr sowie am 13. Oktober ab 13 und ab 17 Uhr.



