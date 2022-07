Der „Circus Paul Busch“ gastiert vom 22. bis 31. Juli an der Eberthalle. Der Karten-Vorverkauf beginnt ab 22. Juli, täglich von 10 bis 11 Uhr an den Zirkuskassen. Schon vorher verlost der Zirkus jedoch zehn mal zwei Freikarten. Die ersten zehn Anrufer, die sich am heutigen Samstag zwischen 10 und 11 Uhr unter Telefon 0171 5258941 melden, gewinnen jeweils zwei Eintrittskarten.