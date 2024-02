Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sich öffnen, über Gefühle und Probleme sprechen, ohne dafür als Schwächling oder Memme herabgestuft zu werden: Armin Gewahls Männerkreise sind ein geschützter Gesprächsraum für das angeblich so starke Geschlecht. Mit dem „Circle of Men“ gibt es nun in Mannheim eine Gruppe, um Rollenklischees zu überwinden und ein vielseitiges Männerbild zu fördern.

Männer haben stark zu sein, Männer sind hart und zeigen keine Emotionen – Männer weinen nicht. Die Stereotype sind bekannt. „Männer