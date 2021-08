Der Leiter des Cinestar-Kinos in der Ludwigshafener Walzmühle zieht nach dem ersten Monat seit Wiedereröffnung eine positive Bilanz. „Dass der Andrang so groß wird, hätten wir nie gedacht“, sagt Theaterleiter Thomas Ahaus. „Die Erwartung an die Besucherzahlen wurde sogar noch um 50 Prozent übertroffen.“ Genaue Zahlen nennt er aber nicht. Ob sich der positive Trend fortsetzen lässt, werde stark davon abhängen, wie sich die weiteren Auflagen zur Pandemiebekämpfung auswirken, sagt Ahaus und ergänzt: „Leider können wir aufgrund der geltenden Abstandsregelung von 1,5 Metern weiterhin nur 50 Prozent unserer Plätze auslasten.“ Er hoffe deshalb, dass die Abstände bundesweit einheitlich auf einen freien Sitzplatz reduziert werden können. Bisher sei kein einziger Covid-Ausbruch im Zusammenhang mit einem Kinobesuch bekannt geworden, sagt Ahaus. Seit 1. Juli sind die Kinos in Deutschland nach coronabedingter Pause wieder geöffnet.