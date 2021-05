Das Ludwigshafener Kinocenter in der Walzmühle plant eine Wiedereröffnung am 1. Juli. Das hat die Cinestar-Gruppe mitgeteilt. Seit sieben Monaten sind bundesweit die Kinos im Zuge der Pandemie zum zweiten Mal flächendeckend geschlossen. Gemäß einer Empfehlung der Kino- und Verleihverbände hat sich die Cinestar-Gruppe dafür entschieden, mit einer Öffnung ihrer 49 Standorte zum 1. Juli zu planen. Die Branche sei überzeugt, dass dies angesichts bundesweit sinkender Infektionszahlen und steigender Impfquoten möglich sei, heißt es in einer Mitteilung. Die Politik müsse nun schnell die Voraussetzungen dafür schaffen, fordert die Kino-Gruppe. Die Wiedereröffnung brauche einigen Vorlauf. „Um unseren Kinobetrieb wieder aufzunehmen, benötigen wir bis zu vier Wochen. Wir müssen die vollständig geleerten Warenbestände auffüllen, Abläufe testen und den Einsatz unserer Mitarbeiter planen. Auch die neuen Filme müssen im Vorfeld beworben werden“, sagt Thomas Ahaus, Theaterleiter des Cinestar Ludwigshafen. Oliver Fock, Geschäftsführer der Kino-Gruppe, verweist auf erfolgreich getestete Hygienekonzepte in den Kinos. Die Auslastung der Sitzplatzkapazitäten mit 50 Prozent habe zudem gezeigt, dass ein wirtschaftlich tragfähiger Kinobetrieb unter Pandemiebedingungen möglich sei.