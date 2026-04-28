„La Grazia“ ist das neueste Politdrama von Meisterregisseur Paolo Sorrentino. Im Cinema Quadrat läuft es als Abschluss der Reihe „Paolo Sorrentino – Italiens Filmvisionär“.

Das Kommunale Kino im Quadrat K1 ermöglicht seinen Besuchern mit der Reihe, sich einzustimmen auf das jüngste, elegant-melancholische Werk des 55-Jährigen. In Deutschland wurde Paolo Sorrentino vor bald zwei Jahrzehnten mit „Il Divo“ bekannt, der in Cannes preisgekrönten Filmbiografie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti. In der Titelrolle war bereits damals Toni Servillo zu sehen, genauso wie in „La Grazia“.

Erneut verkörpert er den Präsidenten der Republik, diesmal jedoch eine fiktive Figur mit dem Namen Mariano De Santis. Am Ende seiner Amtszeit, kurz vor dem Ruhestand, sieht er sich mit schwierigen, weit reichenden Entscheidungen konfrontiert, die seinen Sachverstand als Ex-Richter ebenso wie sein Gewissen als Katholik herausfordern. Neben einem, von seiner Tochter ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Legalisierung von Sterbehilfe erreichen ihn zwei Gnadengesuche verurteilter Mörder. Dabei kreist sein Denken ebenso um seine verstorbene Frau und die eigene verrinnende Zeit. „Wem gehören unsere Tage?“ lautet die philosophische Frage, die wie immer bei Sorrentino in sorgfältig komponierten, opulenten Bildern und ausgesucht prächtigen Dekors verhandelt wird.

Der Autor, Regisseur und Produzent ist der große Ästhet des zeitgenössischen italienischen Kinos. In seinen Filmen, „La Grazia“ ist der elfte, vereinen sich Schönheit und Geist, wenn sie von Jugend und Vergänglichkeit, Vergangenheit, Schuld und Macht erzählen oder um die Kunst und das Denken kreisen. Sie treffen die Realität des Menschseins in den weiten Landschaften der USA, in der mondänen High Society Roms, im Schweizer Sanatorium, im Neapel der Nachkriegsjahrzehnte – oder eben auf den Korridoren der Macht im Präsidentenpalast.

Ein großes Gesellschaftsporträt

Abermals Toni Servillo spielt in „La Grande Bellezza – Die große Schönheit“ den Journalisten, Partylöwen und Müßiggänger Jep Gambardella, der Roms „classe dirigente“, dem Establishment, angehört. Ein Enkel von Marcello Mastroianni, könnte man sagen, der in Federico Fellinis Klassiker „La Dolce Vita“ durch das nächtliche Rom zieht. Einmal ist ihm ein gefeierter Roman gelungen, dem er nie ein Zweitwerk hat folgen lassen. Dafür lässt er alles um sich herumwirbeln wie in einem magischen Kaleidoskop: schöne Frauen, großer Reichtum mit verschwenderischen Abendessen in luxuriösem Ambiente. Dabei blickt Jep hinter die Fassade des oberflächlichen Wohllebens. Das rauschende Fest seines 65. Geburtstags markiert den Anlass, die vorhandene Substanz anzuzweifeln, den Sinn all dessen zu hinterfragen und die eigene Vergänglichkeit anzuerkennen. So ist „La Grande Bellezza“ ein großes Gesellschaftsporträt, das die Pracht des Luxus ebenso zeigt wie die Exzesse der Dekadenz. 2014 gab es dafür einen Oscar, einen Golden Globe und in vierfacher Ausfertigung den Europäischen Filmpreis.

Genau ebenso oft gab es die in Berlin verliehene Auszeichnung für „Ewige Jugend“ mit Michael Caine und Harvey Keitel in einem wiederum luxuriösen Alpensanatorium. Als einstiger Stardirigent, der nicht einmal mehr für die britische Queen den Taktstock wieder in die Hand nimmt beziehungsweise als gealterter Regisseur, der sich bemüht, seine langjährige Muse (Jane Fonda) für sein nächstes Projekt zu gewinnen.

Vom 1. bis zum 31. Mai

„Parthenope“, wie die mythologische Sirene und Stadtgöttin von Neapel, heißt die Titelheldin (Celeste Dalla Porta), der Sorrentino in seinem gleichnamigen Drama durch seine Heimat folgt. Von ihr geht ein Zauber aus, dem sich kein Mann zu entziehen vermag, und zugleich strebt sie als Anthropologin vor allem nach Wissen. „Anthropologie heißt Hinschauen“, lernen wir in dem erlesen bildgewaltigen Film, der erneut von Jugend und Vergänglichkeit handelt.

Mit dem Roadmovie „Cheyenne – This Must Be the Place“ eröffnet die Sorrentino-Reihe am 1. Mai, sie endet am 31., dem Geburtstag des Regisseurs. Sean Penn in einer grandiosen Rolle als abgehalfterter Rockstar heftet sich an die Spuren seines gerade verstorbenen Vaters, der als ehemaliger KZ-Häftling seinerseits nach einem bestimmten Auschwitz-Aufseher gesucht hat. Für den Sohn beginnt in den USA, in Sorrentinos erstem englischsprachigem Film, nicht zuletzt eine Suche nach Identität und nach Heimat.

Alle Filme sind im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Im Netz

https://cinema-quadrat.de/filmreihen-paolo-sorrentino-italiens-filmvisionaer