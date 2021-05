„Vergesst das Kino nicht!“ appelliert das Mannheimer Cinema Quadrat und hat jetzt die Hoffnung, dass es bald weitergeht – mit einem Sommerkino hoch über den Dächern.

Mit einem Offenen Brief hat sich Mannheims Kommunales Kino an den Oberbürgermeister, den Kulturdezernenten und das Gesundheitsamt der Stadt sowie an das Sozialministerium Baden-Württemberg gewandt. In den jüngst sehr zahlreichen Debatten über Lockerungen des Lockdowns und Wiedereröffnungen etwa der Außengastronomie, von Museen und Freibädern, sah es die Kinos leider unberücksichtigt. „Vergesst die Open-Air-Kinos und anderen Open-Air-Veranstaltungen und letztlich auch die Kinos generell nicht“, forderte daraufhin der Vorstand des Cinema Quadrat. „Kino ist Kultur und Kultur ist auch ein Lebensmittel“, so der zweite Vereinsvorsitzende Peter Bär, der darlegte, es gebe keine Gründe, „Open-Air-Veranstaltungen nicht freizugeben, wenn man vor und in Gaststätten zusammensitzen darf, wenn Museumsbesuche wieder zulässig sind oder wenn man in ein Freibad darf“.

Freiluft-Veranstaltungen bei Inzidenz unter 100

Der Kinovorstand erbat eine Öffnungsperspektive und erhielt sie prompt: in Form der aktuellen „Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung“ und des „Stufenplans für sichere Öffnungsschritte“ in Baden-Württemberg. Danach werden bei einer Inzidenz, die fünf Werktage in Folge unter 100 liegt, Kino-Open-Airs mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt, ebenso wie Freiluftveranstaltungen von Theatern oder anderen kulturellen Einrichtungen. Weitere Öffnungsschritte bei weiter sinkenden Inzidenzen sind Kinovorstellungen für bis 100 Personen innen beziehungsweise 250 Personen Open-Air. Vorausgesetzt jeweils, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden können und medizinische Masken getragen werden.

Das Ziel: Ab 4. Juni starten

Wie im letzten Sommer möchte das Cinema Quadrat nun wieder Kino unter freiem Himmel anbieten, im Innenhof, der im dritten Stock von K1, 2 direkt an das Foyer anschließt. „Wir brauchen ungefähr 14 Tage Vorlauf für die Filmbuchung, für den Personaleinsatz und für die PR-Arbeit“, rechnet Peter Bär. „Der Plan ist, dass wir am ersten Juniwochenende – am 4. Juni – mit den Vorstellungen beginnen“, ergänzt der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Harald Mühlbeyer. „Dieses Sommerkino Open Air soll es dann bis zum ersten Septemberwochenende geben. Es wird im Grunde so sein, wie im letzten Jahr: mit etwa 80 Zuschauern können die Abstände gut eingehalten werden.“ Eine Filmvorauswahl gebe es bereits, doch da noch nicht genügend Termine von den Verleihern bestätigt worden seien, könne er darüber noch keine Auskunft geben. „Aber wir freuen uns, dass wir Aussicht haben, wieder Kino zu machen.“

Kontakt

Zunächst ab 4. Juni freitags und samstags, ab dem 24. Juni zusätzlich donnerstags will das Mannheimer Cinema Quadrat, K1, 2 sein Sommerkino anbieten. Programm demnächst unter https://www.cinema-quadrat.de.