Um Kindern aus der Ukraine, die mit ihren Familien in Ludwigshafen aufgenommen worden sind, nach der Flucht vor dem Krieg aus ihrer Heimat eine Freude zu bereiten, „ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen ein paar tolle Stunden mit schönen Erlebnissen zu schenken“, lädt sie das Cine Star Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit der Straßensozialarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung zu einer Gratis-Vorstellung in die Walzmühle ein: Theaterleiter Thomas Ahaus öffnet den Kinovorhang am Donnerstag um 14 Uhr für ukrainische Kinder und ihre Begleitung zur kostenfreien Vorstellung von „Paddington“ (auf Ukrainisch, mit Präsident Wolodymyr Selenskyj als Sprecher der Hauptfigur). Dazu erhält jedes Kind ein Getränk und eine Tüte Popcorn gratis.

„Kleine Auszeit schenken“

„Allen aus der Ukraine geflüchteten Familien, die in Ludwigshafen bereits Schutz gefunden haben oder von hier aus weiterreisen, möchten wir von Herzen willkommen heißen. Für uns ist sicher kaum vorstellbar, was vor allem die Kinder bisher bewältigen mussten. Wir bewundern den großen Mut der ukrainischen Familien sehr und freuen uns darauf, ihnen mit der Einladung ins Kino eine kleine Auszeit schenken zu dürfen“, sagt Ahaus.