Die Nachrichten sowie die heutigen Leseempfehlungen aus den Redaktionen Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer:

30.000 Zuschauer beim Christopher Street Day

Ausgelassen und in schrillen, bunten Outfits demonstrierte am Samstag in Mannheim die LGBTIQ-Szene für ihre Rechte – die Buchstaben stehen dabei für lesbisch, schwul (gay), bisexuell, trans, inter und queer. Rund 30.000 Menschen verfolgten das Spektakel, zum ausführlichen Bericht geht es hier.

Ludwigshafener machen ihrem Unmut über Stadtentwicklung Luft

In Ludwigshafen rumort es: Rund 30 Bürger sind auf dem zentralsten Platz der Stadt zusammengekommen und forderten eine sozialere und ökologischere Stadtentwicklung. Was konkret kritisiert wird, wie es jetzt weitergehen soll und wer alles vor Ort war, lesen Sie hier.

Kühler Genuss made in Speyer

Wer in Speyer im Sommer am Rhein unterwegs ist, kommt an dieser Eisdiele nicht vorbei. Wobei von einer Eisdiele kann eigentlich keine Rede mehr sein, denn „Eis am Rhein“ ist so erfolgreich, dass es in den vergangenen Jahren gewachsen ist und sich immer wieder auf Neues einlässt - auch bei den Eissorten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch Weintrauben bekommen Sonnenbrand

Die Sonne scheint seit Wochen unermüdlich vom Himmel. Da freut sich so mancher schon auf den Herbst und kühlere Temperaturen sowie das ein oder andere Gläschen Wein. Aber wie geht es eigentlich zurzeit den Trauben im Wingert? Wir haben einen Winzer in Römerberg gefragt. Was er zu erzählen hat, lesen Sie hier.

Reisebüros verzeichnen Buchungsboom

Die Frankenthaler fahren oder fliegen wieder gerne in Urlaub. Die Reisebüros in der Stadt verzeichnen nach langer Durststrecke ein lebhaftes Buchungsgeschäft. Welche Ziele besonders gefragt sind und was derzeit bei Reisen zu beachten ist, lesen Sie hier.