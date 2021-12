Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Christoph Hinkel, Duathlet und Mitglied der Abteilungsleitung Triathlon bei der TSG Maxdorf.

Den 12. Juni 2022 hat sich der 38-Jährige dick im Kalender angestrichen. Nachdem der Maxdorfer Triathlon in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, hofft Hinkel, dass 2022 der Startschuss für die 15. Auflage fallen kann. Seit Kurzem ist die Anmeldung auf www.de-timing.de geöffnet.

„Wir werden die Gebühren erst dann einziehen, wenn auch ganz sicher ist, dass die Veranstaltung stattfinden wird. Die Sportler sollen nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Wir halten ganz stark daran fest, dass der Triathlon durchgeführt werden kann“, zeigt sich der Senior IT-Business-Analyst zuversichtlich. Zudem verspricht er einige Neuerungen. Das Zielareal wird auf den Rasensportplatz im Betriebsgelände der Pfalzwerke Maxdorf verlegt. Auch dürfen sich die Finisher ab sofort über eine Medaille freuen. „Wir möchten deutlich mehr regionalen Bezug reinbringen und attraktiver werden“, verspricht er.

Mehr Kinder zur Bewegung bewegen

Hinkels’ Wunschliste ist lang. „Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, noch mehr Jugendliche für den Triathlonsport zu begeistern.“ Dabei sei der Verein, die TSG Maxdorf, durchaus auch offen für Kooperationen. Triathlon nämlich habe aus seiner Sicht ein massives Nachwuchsproblem. „Klar, wir wollen die Jugend fordern und fördern, bei allem darf aber der Spaß nicht auf der Strecke bleiben“, betont Hinkel.

Er, der in der Melm zu Hause ist, möchte 2022 nochmals voll durchstarten. So plant er die Teilnahme an der Duathlon-EM in Alsdorf und die Weltmeisterschaft im schweizerischen Zofingen. „Gegebenenfalls steht noch ein Herbstmarathon an“, sagt er. New York oder Chicago beispielsweise. „Oder aber Frankfurt. Da habe ich eine Rechnung offen.“