Vergebung und Versöhnung ist das erste Thema der Christlich-Muslimischen Begegnungen. Das teilt der Vorstandsvorsitzende des Kulturzentrums Fontäne, Fazli Degirmenci, mit. Die Online-Veranstaltungsreihe, die von Fontäne und dem katholischen Dekanat bestritten wird, startet am 5. Januar um 20 Uhr.

Dekan Alban Meißner und der muslimische Theologe Eset Mavinehir werden in dieser ersten Begegnung jeweils einen zehn bis 15 Minuten langen Vortrag halten, in dem sie auf entsprechende Texte in der Bibel und im Koran eingehen und die Passagen auch erläutern. Dies geschieht ohne persönliche Kontakte über den Konferenzdienst Zoom, der kostenlos genutzt werden kann. Nach den Referaten können Internetnutzer Fragen stellen. Die virtuelle Begegnung, die von Fontäne-Ehrenmitglied Chris Ludwig moderiert wird, soll eine Stunde dauern.

Um teilnehmen zu können, wird Interessenten nach der Anmeldung bei Fontäne ein Link zugeschickt, unter dem Zoom-Kontakte möglich sind. Die Anmeldung ist ab sofort über die E-Mail-Adresse des Kulturvereins Fontäne möglich: fontaenekulturzentrum@gmail.com. Hier bekommen Interessenten auch technische Hilfestellung zur Teilnahme an dem neuen Online-Angebot. Laut Degirmenci entstand die Idee für die interkonfessionelle Veranstaltungsreihe, um den Dialog zwischen den Religionen zu fördern, um Gemeinsamkeiten hervorzuheben und Vorurteile abzubauen, indem man einander besser kennenlernt. „Nach den Anschlägen in Frankreich und in Wien schien uns ein derartiger Dialog dringender denn je“, betont Fazli Degirmenci.