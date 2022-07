Die nächste „Christlich-Muslimische-Begegnung“, eine interreligiöse Dialogveranstaltung, findet am Dienstag, 19. Juli, 19.30 Uhr (Einlass: 19.20 Uhr) als Zoom-Meeting statt. Thema: Gotteshäuser in beiden Religionen, Kirchen und Moscheen im Vergleich. Vorträge halten Dekan Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir. Dauer: etwa 90 Minuten. Moderation: Chris Ludwig. Die Einwahldaten erhalten die Interessenten nach der Anmeldung per E-Mail an info@fontaene-ev.de.

Was steckt hinter den Begriffen?

Jede Religion hat ihre eigenen Gebetshäuser. Kirchen und Moscheen sind Gebetsorte und Treffpunkte für Gläubige. Was steckt eigentlich hinter den Begriffen Kirche und Moschee? Dekan Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir werden den Interessierten (zum Teil) visuell an das Thema heranführen und ihnen einen Überblick über die wichtigsten Elemente der Gotteshäuser im Christentum und Islam geben.