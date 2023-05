Die gemeinsame Lektüre von Texten der Bibel und des Korans und das Lernen voneinander stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „Krieg und Frieden“, zu der der Christlich-Islamische Gesprächskreis einlädt. Kooperationspartner sind die Katholische Akademie Rhein-Neckar/Heinrich-Pesch-Haus (HPH), die Ludwigshafener Alem-i-Islam-Moschee, die Evangelische Akademie der Pfalz und die Union Türkischer Gemeinden Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg.

In Kriegen wie in der Ukraine und im Sudan wiederhole sich die Unheilsgeschichte, von der die Religionen erzählen, aus der sie aber auch eine Rettung in Aussicht stellen, heißt es in der Ankündigung. Diese Befreiung der Menschen sei nicht einfach zu fassen. Wann ist Anwendung von Gewalt für die Menschen hilfreich? Gibt es etwas, das in den Religionen einen Krieg rechtfertigt? Wie sieht der Friede aus, den sie wertschätzen, und wie wird er erreicht? An drei Abenden werden gemeinsam Texte der Bibel und des Koran gelesen und ihre Bedeutung für die Gegenwart diskutiert.

Kain, Abel und heutige Konflikte

Die Veranstaltungsreihe startet am Dienstag, 16. Mai, mit dem Thema „Die Quelle des Streits – Kain, Abel und heutige Konflikte“. Impulsgeber sind Georg Wenz von der Evangelischen Akademie der Pfalz und der Theologe Yasin Döğer. Der Gesprächskreis findet in der Union Türkischer Gemeinden in der Prinzregentenstraße 28, Hemshof, statt.

Am 7. Juni 2023 geht es um „Visionen vom Frieden – Himmel, Völkerwallfahrt, Einheit der Menschen“. Hier geben Hasan Cakmak, Imam der Alem-i al-Islam Moschee, und Matthias Rugel, HPH-Bildungsreferent, die Impulse. Die Veranstaltung ist in der Alem-i-Islam-Moschee, Krummlachstraße 6, West.

Am Dienstag, 4. Juli, beleuchten Yasmin Khan, Christlich-Islamisches Forum in Rheinland-Pfalz, und Ruth Büllesbach, Rechtsanwältin und Interreligiöse Dialogbegleiterin, die Frage, ob Gewalt moralisch vertretbar ist. Gastgeber ist das HPH, Frankenthaler Straße 229. Der Christlich-Islamische Gesprächskreis beginnt jeweils um 19 und endet um 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.