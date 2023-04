Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Gartenstadt Christine Kern getroffen. Die 59-Jährige arbeitet im Marienkrankenhaus und ist mit ihrem E-Bike in ganz Ludwigshafen unterwegs.

Ihr Fahrrad ist mir aufgefallen. Was ist das für eins?

Darauf bin ich aus Zufall gestoßen. Ich war mit einer Freundin in Stuttgart auf einer Messe und dort wurde es ausgestellt.