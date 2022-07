„Zwischen Schein und Sein – Die Neckarstadt-West, eine prekäre Erfolgsgeschichte“ erforscht und dokumentiert den Wandel des Stadtteils.

Am 17. Juli, 18 Uhr, wird die Ausstellung des Mannheimer Fotografen Christian Weidner eröffnet. „Zwischen Schein und Sein – Die Neckarstadt-West, eine prekäre Erfolgsgeschichte“ erforscht und dokumentiert den Wandel des Stadtteils vom „Brennpunkt“ zum „Künstlerkiez“ und wirft Fragen zu den Folgen der Umwertung durch Großinvestoren für die Bewohner auf.Die künstlerisch bearbeiteten Thematiken werden in einer flankierenden Gesprächsrunde vertieft. Die Ausstellung findet im Rahmen des 150. Geburtstages der Neckarstadt-West statt und ist Teil des Programms zum zehnjährigen Jubiläum des Communityartcentermannheim.

„No-Go-Area“, „Problemkiez“ und „Brennpunkt“ sind nur einige der Schlagwörter, mit denen die Neckarstadt-West gerne vereinfachend beschrieben wird. „Künstler*innenkiez“ und „Hipsterviertel“ kamen vor einigen Jahren hinzu. Der zentral gelegene Stadtteil erlebt seither einen regelrechten Boom.

Monatelang mit der Kamera unterwegs

Eine attraktive Entwicklung für Großinvestoren, denen sich neuer Raum für hohe Gewinne erschließt. Durch großflächige Luxussanierungen und die gezielte Eröffnung neuer Cafés und Restaurants, deren Angebot auf eine Zielgruppe außerhalb der aktuellen Bewohnerschaft ausgelegt ist, treiben sie die Umwertung des Stadtteils aktiv voran. Bezahlbarer Wohnraum droht zu schwinden, bisherige Anwohner werden zugunsten einer neuen, kaufkräftigen Klientel verdrängt.

Monatelang war der Fotograf Christian Weidner, der selbst lange Zeit in der Neckarstadt-West wohnte, mit seiner Kamera im Viertel unterwegs, um einen lebendigen Stadtteil im Wandel zu dokumentieren und zu erforschen. In seinen Bildern stellt er sich und den Betrachtern die Frage, wem diese Art der Stadtentwicklung dient, was aus langjährig bestehenden Netzwerken wird und was mit den Menschen, alteingesessenen Betrieben und Kulturinstitutionen passiert, wenn die Mieten ständig weiter steigen.

Hommage an Menschen im Stadtteil

Seine Bilder sind eine Hommage an alle Menschen, die den Stadtteil seit Jahrzehnten gestalten und das gemeinschaftliche Leben im Viertel zwischen „Brennpunkt“ und „Künstler*innenkiez“ prägen. Ihnen möchte Christian Weidner in seinen Fotografien eine Stimme geben, denn die Entscheidung über die Entwicklung der Neckarstadt-West sollte in ihren Händen liegen, statt in kommerziellen Interessen Einzelner.

Im Rahmen der Eröffnung findet eine Gesprächsrunde statt, in der die künstlerisch aufgegriffene Thematik weiter vertieft wird. Neben Umut As als Vertreter der Bürgerinitiative „Offenes Stadtteiltreffen Neckarstadt“ (OST) werden Annette Schrimpf vom Wohnprojekt „Viertel 8“ und Annette Dorothea Weber, Leiterin des Communityartcentermannheim über die aktuelle Stadtteilentwicklung in der Neckarstadt-West diskutieren. Die Gesprächsrunde wird von Christian Weidner moderiert.

Info

Die Fotoausstellung „Zwischen Schein und Sein – Die Neckarstadt-West, eine prekäre Erfolgsgeschichte“ wird am Sonntag um 18 Uhr eröffnet und ist dann im Juli und September immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im August hat das Communityartcentermannheim in der Mittelstraße 17 Sommerpause. Die Fotografien sind jedoch so angeordnet, dass sie in dieser Zeit durch die großen Fensterfronten im Innenraum betrachtet werden können.