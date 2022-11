Er ist wieder da: Nach siebeneinhalb Jahren Lokalsport in Frankenthal kehrt Christian Treptow (Kürzel „tc“) zurück zu seinen journalistischen Wurzeln – in die Kreisredaktion der Lokalredaktion Ludwigshafen. Dort hat er sich ab 2010 die ersten Sporen als Redakteur verdient, bevor es ihn in die Hockeyhochburg Frankenthal zog. Der gelernte Bankkaufmann (Jahrgang 1973) tritt damit die Nachfolge von Sven Wenzel an, den es in die Sportredaktion gezogen hat. In der Kreisredaktion will sich der begeisterte Eishockeyfan vorwiegend um die Verbandsgemeinde Maxdorf kümmern.