Christian Schreider (49, SPD), direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal, wird ordentliches Mitglied in gleich zwei Bundestagsausschüssen: denen für Verkehr und Sport. Wie Schreider am Dienstag mitteilte, wird er darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. „Ich freue mich, dass nicht nur meine ausdrücklichen Wünsche erfüllt werden konnten, was für einen Neuzugang keine Selbstverständlichkeit ist. Vor allem kann ich mit meinen Hauptmitgliedschaften nun meine langjährigen kommunalen Erfahrungen auch auf Bundesebene einbringen“, betont Schreider, der als Fraktionsvize im Ludwigshafener Stadtrat Fachsprecher für Verkehr und Sport ist.