Am Pfingstmontag haben die griechisch-orthodoxe, die katholische, die protestantische und die evangelisch-freikirchliche (Baptisten)-Gemeinde einen ökumenischen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche gefeiert. Aufgrund der Pandemie kamen in diesem Jahr weniger Besucher als sonst.

Die Verbundenheit aller Christen auch nach außen sichtbar machen: So lautete das Ziel des ökumenischen Gottesdienstes, der ganz im Zeichen von Gemeinsamkeit und Miteinander stand. An Pfingsten wird