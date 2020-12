Die Ludwigshafener Kongress- und Marketing Gesellschaft (Lukom) startet am Freitag, 4. Dezember, mit dem Verkauf von Christbäumen. Familie Scheuermann bietet in der Sternstraße 103 im Stadtteil Friesenheim auf dem Mittelstreifen in Höhe der ehemaligen Post Nordmann- und Nobilistannen aus eigener Pflanzung an. In diesem Jahr kommt die Firma Heinrichsohn in Mundenheim, Rheingönheimerstraße, am Marktplatz, hinzu, teilt die Lukom mit. Damit betreibt Heinrichsohn in Ludwigshafen neben dem Parkplatz an der Maudacher Straße (Gartenstadt) zwei Baumverkaufsstandorte. Familie Fertig folgt am Mittwoch, 10. Dezember, und verkauft ihr Baumsortiment auf dem Goerdelerplatz (Hemshof). Zusätzlich haben die Anbieter Zweige im Sortiment. „Heimische Bäume garantieren kurze Transportwege, die Bäume werden unmittelbar vor dem Verkauf geschlagen“, erklärt Lukom-Marktmeister Friedrich Bauer. Sein Tipp: Mit Axt oder Säge die Verharzung am Stammende entfernen und den Baum in einen Christbaumständer mit Wasser stellen. „So kann der Baum das Wasser besser aufnehmen!“ Alle Betriebe bieten ihre Bäume bis einschließlich 24. Dezember an.