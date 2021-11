Am Freitag, 3. Dezember, startet die Marketinggesellschaft Lukom mit ihrem diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf. Als Erstes geht die Firma Heinrichsohn im Mundenheimer Zedtwitzhof an den Start. Einen Tag später bietet die Firma Scheuermann auf dem Mittelstreifen in der Sternstraße 103 in Höhe der ehemaligen Post Nordmann- und Nobilistannen aus eigener Pflanzung in Mudau im Odenwald an. „Wir betreiben eine Anbaufläche von fünf Hektar. Rund acht Jahre benötigt der Weihnachtsbaum vom Setzling bis zur Schlaghöhe von circa zwei Metern“, heißt es von den Scheuermanns.

Ab 9. Dezember Verkauf im Hemshof

Die Firma Fertig folgt laut Lukom am Donnerstag, 9. Dezember, und verkauft ihr Baumsortiment auf dem Goerdelerplatz im Hemshof. „Seit über 55 Jahren bieten wir unsere Bäume aus Limbach-Laudenberg im Odenwald in Ludwigshafen an“, sagt Bernhard Fertig. Laut Marktmeister Friedrich Bauer werden die heimischen Bäume unmittelbar vor dem Verkauf geschlagen. Sein Tipp: Mit Axt oder Säge die Verharzung am Stammende entfernen und den Baum in einen Christbaumständer mit Wasser stellen. „So kann der Baum das Wasser besser aufnehmen!“, sagt Bauer. Alle Betriebe bieten ihre Bäume bis einschließlich 24. Dezember an. Zusätzlich haben die Anbieter Zweige für Dekoration und Grabschmuck im Sortiment.