Die Marketinggesellschaft Lukom startet den Verkauf von Christbäumen. Wie Lukom-Sprecher Markus Lemberger mitteilt, bietet die Firma Scheuermann ab sofort in der Friesenheimer Sternstraße 103 auf dem Mittelstreifen in Höhe der ehemaligen Post Nordmann- und Nobilistannen aus eigener Pflanzung an. Die Firma Heinrichsohn steht nach Angaben der Lukom mit dem Verkauf in Mundenheim, Zedtwitzhof, die Firma Fertig folgt am Freitag, 9. Dezember, und verkauft ihr Baumsortiment auf dem Goerdelerplatz (Hemshof). Im Sortiment haben die Anbieter auch Zweige, die zu Dekozwecken und als Grabschmuck verwendet werden können. „Seit über 55 Jahren bieten wir unsere Bäume aus Limbach-Laudenberg im Odenwald in Ludwigshafen an“, so Bernhard Fertig, der damals im Alter von zehn Jahren mit seinem Vater nach Ludwigshafen kam. Ebenfalls aus dem Odenwald, konkret von einer eigens betriebenen Anbaufläche in Mudau, stammen die Bäume der Familie Scheuermann. Die Firma Heinrichsohn bezieht ihre Bäume nach weiteren Angaben der Lukom aus Dänemark. Alle Betriebe bieten ihre Christbäume bis einschließlich 24. Dezember an.

