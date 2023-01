Die protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen (BKLU) lädt zu ihrem nächsten Chorprojekt ein. Einstudiert wird John Stainer’s „The Crucifixion“.Die Passionskantate „The Crucifixion“ (Die Kreuzigung) des englischen Komponisten John Stainer ist ein großangelegtes Werk, das zu den bekanntesten Werken geistlicher Musik gehört und in England auch heute noch häufig aufgeführt wird.

Wer beim Projektchor mitsingen möchte, ist eingeladen, ab Dienstag, 10. Januar, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus der Apostelkirche (Rohrlachstraße 68) die Proben zu besuchen. Chorerfahrung ist den Verantwortlichen zufolge wünschenswert, aber keine Bedingung. Die Noten werden gestellt und ausgeliehen. Teilnehmerbeiträge oder Unkosten fallen laut Mitteilung nicht an, geprobt werde unter einem abgeschwächten Corona-Chorkonzept, das heißt unter anderem mit räumlichen Abständen.

Aufgeführt werden soll „The Crucifixion“ in der Reihe „Wort und Musik“ am Samstag, 1. April, 18 Uhr in der Lukaskirche in Süd (Teilaufführung mit Orgel) sowie am Sonntag, 2. April, 17 Uhr in der Friedenskirche in Friesenheim (Gesamtaufführung mit Solisten und Orgel). Der Probenplan ist im Internet auf der Seite https://kirchenmusik.ekilu.de/ zu finden, weitere Informationen und Auskünfte zum Projekt erteilt Bezirkskantor Tobias Martin unter Telefon 06234 - 929 1847 oder per E-Mail an kirchenmusiker-t.martin@t-online.de.