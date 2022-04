Auf eigenen Wunsch hat Chorleiterin Elisabeth Fraundorfer aus Jockgrim nach nahezu zehnjähriger Tätigkeit die Chorgemeinschaft Mundenheim verlassen. Nun wird eine neue musikalische Leitung gesucht.

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Franz Schollenberger hat die lange Zeit der Corona-Pandemie mit ihren Folgen und langen Zeitabschnitten, in denen nicht geprobt werden konnte, „zu einem Verlust des gegenseitigen Vertrauens zwischen einem Teil der Aktiven und der Chorleiterin geführt“. Deshalb habe der Vorstand „mit großem Respekt für ihre Leistungen“ in den vergangenen zehn Jahren Fraundorfers Vertrag einvernehmlich zum 30. April dieses Jahres aufgelöst.

Zusammenschluss mehrerer Chöre

Elisabeth Fraundorfer war 2012 zunächst für den MGV Liederkranz und nach dessen Zusammenschluss im Jahr 2019 mit dem MGV 1856 auch für die Chöre der neu geschaffenen Chorgemeinschaft Mundenheim zuständig. Diese musste zuletzt wegen der Corona-Pandemie mehrere Monate lang ohne Proben auskommen und auch das traditionelle Jahreskonzert sowie das geplante Jubiläumskonzert zum 1250-jährigen Bestehen des Stadtteils Mundenheim absagen.

Sängerversammlung geplant

Nach Angaben von Schollenberger möchte die Chorgemeinschaft nun in einer Sängerversammlung für den Gemischten Chor am 26. April, 17.30 Uhr, und für den EnChore am 28. April, 18.45 Uhr, jeweils im Musiksaal des Schulzentrums die weitere Zukunft der Gemeinschaft beraten. Schollenberger sagt: „Wir werden zügig Kontakt mit uns bekannten Chorleitern aufnehmen und Probedirigate für beide Chöre durchführen.“