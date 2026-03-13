Die Chorgemeinschaft Mundenheim beschreitet mit ihrem ersten „Sing-Along-Konzert“ musikalisch neue Wege. Auftrittsort ist das Foyer der Karolina-Burger-Realschule plus.

Für die Chorgemeinschaft Mundenheim wird es der erste öffentliche Auftritt des Jahres sein. Thema des Konzerts am Samstag, 21. März, 18.30 Uhr, ist das Frühlingserwachen. Im Schulfoyer will das Ensemble sein Publikum nicht nur mit bekannten Melodien verwöhnen, die Zuhörer sollen auch kräftig mitsingen. Für Informationen und Anekdoten zu den vorgetragenen Pop-Songs sorgt laut Chorgemeinschaft die Moderation.

„Wir wollen mit dem Konzert den Anstoß für eine neue musikalische Reihe geben, die sich anderswo längst bewährt hat und vor allem die Jugend anspricht,“ sagt Chorleiter Thomas Brost. Er verspricht eine „abwechslungsreiche Veranstaltung“, die Frühlingsgefühle und heitere Lebensfreude wecken soll.

Die Mundenheimer Chorgemeinschaft greift mit dem Konzert, das den Untertitel „Spring Break“ trägt, auch eine US-amerikanische Tradition auf, die seit rund 90 Jahren den Studenten der Universitäten und Colleges alljährlich Frühlingsferien („Spring Break“) beschert. Dieser Brauch geht auf die 1930er-Jahre zurück, als ein US-Schwimmtrainer seine Schützlinge im frühlingshaften Fort Lauterdale in Florida zum Training in einem neuen olympischen Schwimmbecken um sich versammelte. Das machte Spaß – und fand auf Anhieb bundesweit Nachahmer.

Rocksongs in Pfälzer Mundart

Das Mundenheimer Mitsing-Konzert mit Hits zum Motto der Veranstaltung soll die fröhliche Atmosphäre von den US-Veranstaltungen aufnehmen. Der Chorgemeinschafts-Vorsitzende Franz Schollenberger hofft auf ein „lockeres, aber auch mitreißendes Zusammensein voller guter Laune“. Sein Enchore-Chor bringt auch einen Solisten ins Programm: Dieter Busam interpretiert Rocksongs in Pfälzer Mundart.

Die ungewöhnliche Konzert-Premiere der Chorgemeinschaft Mundenheim wird von der Karolina-Burger-Realschule plus unterstützt. Praktisch für die Besucher: Wer mit dem Auto kommt, kann sein Fahrzeug im Schulhof (Zufahrt über die Erbgasse) abstellen. Nach dem Konzert ist ein gemütliches Beisammensein geplant.

Die Chorgemeinschaft setzt darauf, mit dem neuen musikalischen Format neue Freunde zu finden. Das nächste „Sing-Along-Konzert“ ist bereits in Planung. Es soll als „Autumn-Konzert“ (Herbst-Konzert) am Samstag, 24. Oktober, stattfinden. Auch ein Weihnachtskonzert im Mitsing-Format in der Christuskirche in Mundenheim ist angedacht. Möglicher Termin ist der dritte Adventssonntag, 13. Dezember.