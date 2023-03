Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Diesmal ist es eine blaue Tasse, in einer anderen Produktion war es ein rotes Kissen: Fast sieht es aus, als halte sich die Tänzerin und Choreographin Crystal Schüttler daran fest. „Es ist wohl meine Sehnsucht nach Körper und Berührung, die sich im Objekt verkörpert“, bekennt sie. Ihr Weg führte sie über Chile zurück in die Rhein-Neckar-Region, wo sie in der freien Szene vernetzt ist. Ein Besuch, bei einer Aufzeichnung am Theater Felina-Areal, wo es auch um einen tolpatschigen Vogel geht.

Ihre Kunst besteht aus dem, was derzeit nicht sein darf: körperliche Nähe. Von den Corona-Maßnahmen sind Tänzerinnen und Tänzer wohl am allermeisten