Samstagvormittag im Tanzhaus des Nationaltheaters Mannheim (NTM) in der Galvanistraße: Durchlaufprobe für die Choreografische Werkstatt, die erste Tanzpremiere der Saison am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr. Seit Jahren eröffnet das Ensemble von Stephan Thoss so seine Spielzeit. Tänzerinnen und Tänzer wechseln die Seite, werden zu Choreografen und kreieren selbst ein Stück. Die Resultate sind einen Besuch wert.

Im Mannheimer Kontext ist die Choreografische Werkstatt das perfekte Pendant zu den zahlreichen Stückeabenden der freien Szene, etwa im Theater Felina Areal oder im EinTanzhaus –