Das Leben wirbelt einen umher und wenn man fällt, wird man vielleicht aufgefangen – von Menschen, zu denen man gehört. In ihrer organischen Tanzsprache findet die Spanierin Alba Castillo dazu ein passendes Bild mit dem Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters. Die 36-jährige Gastchoreografin kreiert ein Stück für die Premiere „Where we belong“, hat in der Pfalz aber bereits prominent ihre Visitenkarte abgegeben.

Wer rettet die Tänzerin? Die Choreografin Alba Castillo legt die Hände in Denkerpose ans Kinn und scheint im Kopf das Gewirbel bei den Proben im Tanzhaus Käfertal nachzuvollziehen.