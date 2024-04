Das Leben wirbelt einen umher und wenn man fällt, wird man vielleicht aufgefangen von Menschen, zu denen man gehört. In ihrer organischen, Tanzsprache findet die Spanierin Alba Castillo dazu ein passendes Bild mit dem Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters. Die 36-Jährige kreiert ein Stück für die Premiere „Where we belong“, hat in der Pfalz aber bereits prominent ihre Visitenkarte abgegeben. Seit sie 2012 internationale Preise gewonnen hat, ist sie international als Gastchoreografin gefragt. Einen Wettbewerb zu gewinnen ist eine Sache, eine andere dann vor Ort mit einem fremden Ensemble in wenigen Wochen ein neues Stück zu kreieren. Dann schlägt die Realität zu. Sie hat ihre eigene Methode gefunden, um die Tänzerinnen und Tänzer kennen zu lernen und aufeinander einzustimmen. Und dabei wir ausgepackt.

Mehr über Alba Castillo, die Proben und den neuen Tanzabend lesen Sie hier.

Termin

„Where we belong“, zweiteiliger Tanzabend am Nationaltheater Mannheim mit Uraufführungen von Roy Assaf und Alba Castillo, am Dienstag, 30. April, 19. 30 Uhr. Weitere Termine: 9./18./25. Mai. Informationen und Karten unter www.nationaltheater-mannheim.de. Das Ensemble Snorkel Rabbit von Alba Castilla unter https://de.snorkelrabbit.com/