Der Choreograf William Forsythe erhält den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für sein Lebenswerk. „In einem Jahr, das für alle Theater weltweit große Unsicherheiten bringt, ist William Forsythe mit seinem ästhetisch, pädagogisch wie strukturell in die Zukunft gerichteten Lebenswerk der ideale Preisträger für den Deutschen Theaterpreis“, heißt es in der Ankündigung der Verleihung am 21. November am Staatstheater Hannover. Der Choreograf, der von 1984 bis 2004 Ballettdirektor in Frankfurt war und danach dort die „Forsythe Company“ leitete, bis sie aus Kostenspargründen abgewickelt wurde, hat die klassische Tanzsprache radikal revolutioniert und einen ganz eigenen Bewegungskanon geschaffen: rückwärtsgespulte Abfolgen oder eine auf den Kopf gestellte Raumorientierung. Mit seiner Vorliebe für High Tech, seinem Spiel mit Theatermitteln und dem Zerlegen und neu Zusammensetzen der Körper hat er das Publikum herausgefordert, polarisiert und unzählige Choreografen der nachfolgenden Generationen inspiriert.

„Carmen“ von Yona Kim am Nationaltheater nominiert

In acht Kategorien werden Faust-Preise vergeben. Unter den Nominierungen ist Yona Kim für ihre „Carmen“-Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater im Bereich Regie Musiktheater. Patrick Zielke, der ebenfalls am Nationaltheater singt, wurde für die Rolle des Baron Ochs in „Der Rosenkavalier“ vom Theater Bremen nominiert. Das Hessische Staatstheater kommt zwei Mal in die enge Auswahl für den Preis: Tilo Nest hat die Jury als Regisseur mit „Tyll“ im Schauspiel überzeugt, Bryan Arias als Choreograf mit „29 May 1913“. Ein Werk des Choreografen Jeroen Verbruggen, der ebenfalls für sein „Dornröschen“ nominiert ist, wird übrigens demnächst im Ludwigshafener Pfalzbau gastieren: „Der Nussknacker“ am 17. und 18. Dezember.