Chordirektor Dani Juris verlässt zum Ende der Spielzeit das Mannheimer Nationaltheater in Richtung Berlin. Seine Nachfolge wird zu Beginn der kommenden Saison der britische Chorleiter Alistair Lilley antreten.

Am Mannheimer Nationaltheater steht unmittelbar Wachablösung bevor – und zwar an einer Schlüsselstelle. Chordirektor Dani Juris wird nach sieben Jahren an der Schillerbühne in derselben Position