Zu einem beschwingten Konzerterlebnis lädt der Chor für Geistliche Musik Ludwigshafen ins Bürgerhaus Oppau ein. Dazu hat er sich besondere Gäste eingeladen.

Das letzte Mal war der Chor vor fast 20 Jahren zu Gast im Bürgerhaus Oppau. Es ist ein eher ungewöhnlicher Ort für die rund 60 Sänger. „Als Chor für geistliche Musik konzertieren wir meistens in Kirchen“, erklärt Chorleiterin Christiane Michel-Ostertun. „Allerdings wollen wir alle Arten und Epochen der Chormusik aufzeigen, also auch weltliche Werke aufführen. Und so kam die Idee zu unserem nächsten Konzert zustande.“

Tatsächlich wendet sich der Chor bei seinem Programm nicht etwa Messen und Requien, sondern Tänzen zu, konkret: Walzern. „Viele unserer Sänger besuchen Kurse in Tanzschulen oder sind anderweitig tänzerisch unterwegs. Ein Konzertprogramm mit gesungenen Walzern ist einfach ein schöner Kontrapunkt, um eine andere Facette der Chormusik zu zeigen“, ergänzt die Chorleiterin.

Bekannte und weniger bekannte Melodien

Neben Werken von weltberühmten Komponisten werden auch eher unbekannte Juwele vorgetragen. Zur ersten Kategorie gehört sicherlich die heimliche Hymne Österreichs, „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss (Sohn), hier in einer außergewöhnlichen Chorbearbeitung zu hören. Aber auch die neun „Liebeslieder-Walzer“ von Johannes Brahms sind ein äußerst beliebtes Standardwerk. Die „ukrainischen Liebeslieder“ des Brahms-Zöglings Iwan Knorr sind im Vergleich dazu deutlich weniger bekannt, aber keinesfalls weniger reizvoll für den Zuhörer.

„Es ist ein wirklich buntes Programm mit vielen berühmten Melodien, aber es gibt auch viel Neues zu entdecken“, beschreibt Michel-Ostertun ihr Konzept. „Auch die Bandbreite an Emotionen wird außergewöhnlich sein. Es wird nicht immer nur fröhlich zugehen, auch Melancholie, Trauer und sogar Wut werden in den Tänzen gezeigt. Der Chor wird dabei szenisch arbeiten, und es wird auch ein paar Gags geben“, ergänzt sie – und man kann dabei am Telefon ein Schmunzeln spüren.

Schwarzer Humor

Die choreigene Sopranistin Angela Hinderberger soll den Konzertnachmittag durch solistische Darbietungen bereichern, auf die sich der Chor schon freut. „Neben kleineren Solo-Stellen in den Chorwerken wird sie den ,Nachtwandler’ von Brahms und das ,Frühlingslied’ von Georg Kreisler singen“, sagt Michel-Ostertun. „Besonders auf das Frühlingslied freuen wir uns schon sehr. Kreisler hat einen einzigartigen schwarzen Humor, der Untertitel des Stücks lautet ,Tauben vergiften im Park’. Es ist als Parodie gedacht und wirklich sehr amüsant.“

Begleitet wird der Chor außerdem von den Pianistinnen Olena Ivchenko und Atsuko Kinoshita vierhändig am Klavier. Die aus der Ukraine stammende Ivchenko wird auch gemeinsam mit ihrem Mann, dem Klarinettisten und Saxofonisten Sergii Svintsitskyi, als Duo zu hören sein.

„Sicherlich ein Augenschmaus“

Doch das Konzert soll nicht nur ein Genuss für die Ohren werden. Als Gäste hat sich der Chor das Tanzpaar Christian und Kim Weber vom Tanzzentrum Ludwigshafen eingeladen, das zu der Darbietung des Chors tanzen wird. „Bei einem Konzert mit dem Fokus auf Walzern wollten wir, dass der optische Faktor deutlich größer ist als bei normalen Konzerten“, erklärt Michel-Ostertun die Idee zur Zusammenarbeit. „Christian und Kim Weber sind ein Turnierpaar, so dass die Tanzeinlagen sicherlich ein Augenschmaus sein werden.“ Außerdem wird die Jazzdance-Gruppe des Tanzzentrums einen Auftritt haben.

Für alle Zuhörer, die sich durch Hören und Schauen der Walzerdarbietungen inspiriert fühlen, gibt es direkt im Anschluss an das Konzert noch eine Gelegenheit: einen offenen Tanz bei Verpflegung durch den Chor unter dem Motto „Tanzen für Alle“.

Termin

„Walzer – gesungen, gespielt und getanzt“ am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, im Bürgerhaus Oppau, Rosenthaler Straße 4. Kartenvorverkauf: Theater im Pfalzbau, Telefon 0621 5042558, oder unter Telefon 06321 4882535.