Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nein, er ist kein Mann der großen Worte: Außer ein paar Danksagungen hält sich Christopher von Deylen alias Schiller auf der Bühne verbal lieber zurück. Er lässt lieber die Musik für sich sprechen. So wie Freitagnacht beim Carstival auf dem Mannheimer Maimarktgelände, in der die Zuhörer in rund 400 Autos Zeugen einer besonderen Zusammenarbeit wurden.

Kitsch. Wundervoller deutscher Kitsch. So hat Neil Tennant die Musik von Schiller mal bezeichnet, wie Christopher von Deylen, der hinter dem Pop- und Ambient-Projekt steckt,