Kurz nach 11 Uhr haben sich laut Polizei auf dem Gelände einer Spezialfirma für Tankwagenreinigungen in der Oppauer Straße (Edigheim) drei Personen im Alter von 34, 53 und 55 Jahren verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei Reinigungsarbeiten in einem Raum zu einer chemischen Reaktion von Salzsäure. Die drei Verletzten klagten über Atemwegsreizungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden älteren Personen wurden stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Tatort konnte wegen der Verunreinigung durch die Salzsäure von den Kräften der Kriminalpolizei bislang noch nicht betreten werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.