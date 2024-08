Zwei Männer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Quadrat K7 in der Mannheimer Innenstadt durch Reizstoffe verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielten die beiden 28 und 31 Jahre alten Geschädigten sich vor dem Eingang der Mannheimer Bürgerdienste auf, als sie unmittelbar von zwei unbekannten Männern mit Reizstoffen besprüht wurden. Die beiden Täter seien daraufhin geflüchtet. Über ein Motiv und Hintergründe der Tat ist bisher noch nichts bekannt.

Die beiden Unbekannten werden so beschrieben: Einer war männlich, 1,80 Meter groß, schlanke Körperstatur, kurzrasierte braune Haare, 18 biss 20 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und weiße Sneaker. Der zweite: Männlich, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlanke Körperstatur, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart, etwa 20 Jahre alt, er war schwarz gekleidet und trug weiße Sneaker.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.