Die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr hat nach dem Gefahrgutaustritt im Mannheimer Industriehafen am Dienstag einen Stab eingerichtet, um aktuell auf die Lage reagieren zu können. Bei dem Chemieunfall in der Nachbarstadt sind 18 Personen verletzt worden. Aus einem Container mit 200 Fässern Bleichmittel waren giftige Dämpfe ausgetreten. Der Container wird gekühlt. Derzeit sei nicht von Auswirkungen auf die Bevölkerung oder das Leben im Ludwigshafener Stadtgebiet auszugehen, teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwochabend mit. Die OB hatte ihren Urlaub unterbrochen, um an einer Lagebesprechung teilzunehmen. „Unsere Genesungswünsche gelten den Polizisten und dem Kranführer, die bei dem Einsatz in Mannheim verletzt wurden“, sagte die OB. Steinruck appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und sich über die Entwicklung der Lage in Mannheim zu informieren. Es gebe eine gemeinsame „Störfallbroschüre“, die Bürger in Ludwigshafen und Mannheim darüber aufkläre, wie man sich in der jeweiligen Situation verhalten soll. Anfang des Jahres wurde die jüngste Auflage an insgesamt 270.000 Haushalte in Mannheim und Ludwigshafen verteilt. Im Notfall erfolgen nach Warnungen mit Sirenen im Stadtgebiet konkrete Handlungsanweisungen über die Warn-Apps Nina und Katwarn sowie über die städtischen Internetseiten und die regionalen Medien. Über die aktuelle Entwicklung informiert unter anderem ein Liveblog auf rheinpfalz.de.