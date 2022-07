Eine 69-jährige Ludwigshafenerin ist Opfer des sogenannten Love- oder Romance-Scamming geworden. Eine Betrugsmasche, vor der die Polizei eindringlich warnt.

Die ältere Frau hatte seit rund zwei Wochen Kontakt mit einem Unbekannten, der per Chat mit ihr flirtete. Im Verlauf des Chats gab der Unbekannte an, dass er ein Paket vom Roten Kreuz versenden wolle, das die 69-Jährige entgegen nehmen solle. Die Seniorin erhielt dann eine Whatsapp-Nachricht von einer angeblichen Einwohnerbehörde und wurde zur Zahlung von 1250 Euro aufgefordert, da es angeblich Probleme mit der Einfuhr gegeben haben soll. Nachdem die 69-Jährige angab, den Betrag nicht zu zahlen, wurde sie von ihrem Chat-Bekannten bedroht und aufgefordert, die Rechnung zu begleichen. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Das rät die Polizei

Der Betrug mit vorgetäuschter Liebe ist nach Polizeiangaben in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Die Polizei rät: Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und dringend Geld zu benötigen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de findet man umfangreiche Infos zum Thema – auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0.