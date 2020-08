Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt setzt sich das Ludwigshafener St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus für Vielfalt und Toleranz in der Arbeitswelt ein.

Die Wertschätzung aller Mitarbeiter und Patienten sind dem großen Arbeitgeber aus Ludwigshafen nach eigenen Angaben wichtig – unabhängig von deren Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung im Einklang mit den Werten des katholischen Trägers sowie dessen Leitbild. Das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus steht neben dem Kinderheim St. Annastift und Hospiz Elias in Ludwigshafen und dem Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz in Trägerschaft der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH.

Schirmherrin ist die Kanzlerin

Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit ihrer Unterzeichnung zeigen Organisationen, dass sie Vielfalt im Job und so den Weg für innovative Lösungen und produktivere Ansätze fördern. „Unsere Arbeitswelt wandelt sich stetig“, sagt Marcus Wiechmann, Geschäftsführer der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH. „Schon in unseren dominikanischen Leitbildern sind diese Dinge festgelegt. Mit der Unterzeichnung der Charta positionieren wir uns nun nochmals klar gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Patienten sowie Partnern.“

Indische Ordensschwester, portugiesischer Pfleger

Sich für Vielfalt einzusetzen und sie zu nutzen, sei heute wichtiger denn je, so Wiechmann. „In ihr schlummert ein erhebliches Potenzial, denn unsere Gesellschaft ist heute vielfältiger und differenzierter denn je.“ Unter anderem arbeiten Menschen verschiedenster Nationen im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus, von der indischen Ordensschwester bis zum portugiesischen Pfleger oder persischen Mediziner. „Diese bringen einen Reichtum an Kulturen und Traditionen aus ihren Heimatländern mit, die zur Vielfalt des Hauses beitragen. Ihre Ausbildungen, Lebensgeschichten, Erfahrungen, Wissen und Sprachen bereichern die Teams und ihre Arbeit“, betont Wiechmann.

Engagiert bei Qualifikation von Flüchtlingen

Besonderes engagiere sich das Haus auch in der Qualifikation von Flüchtlingen in der Pflege oder bei der Förderung von Schülern mit Schwierigkeiten. Die Idee dahinter: Eine Organisationskultur, in der Vielfalt selbstverständlich gelebt wird, führe dazu, dass alle Beschäftigten ihr Potenzial bestmöglich einbringen. Sie beförderten auch die Vielfalt der Ideen oder Produkte, für die die Organisation stehe. Diese Vorteile sehen immer mehr Unternehmen und Institutionen: Denn zahlreiche Konzerne, Betriebe, Vereine, Stiftungen und Verbände haben die Charta der Vielfalt inzwischen unterzeichnet.

