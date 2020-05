Die Ludwigshafener Tafel und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen profitieren jeweils von der „Charity-Lauf-Challenge“ der HSG Mutterstadt/Ruchheim. 252 Läufer haben vom 11. bis 25. Mai an der Aktion der Handballspielgemeinschaft teilgenommen, Sponsoren geworben, insgesamt 13.070 Kilometer zurückgelegt und damit knapp 13.500 Euro von 192 Spendern erzielt. „Wahnsinn“, kommentierte Gerhard Dörr vom HSG-Leitungsteam am Mittwoch die Leistung aller Beteiligten im Alter von drei bis 67 Jahren. „Das war ein irres Event.“ Die zurückgelegte Strecke sei „gigantisch“, alle Teilnehmer hätten sich gegenseitig gepusht für die gute Sache.

Beste Einzelleistung: 220 Kilometer

17 Mannschaften waren am Start, außerdem die Gruppe „Family & Friends“ mit 21 Läuferinnen und Läufern. Die höchste Einzellaufleistung lag bei 220 Kilometern. Die Spenden gehen laut HSG vollständig an die beiden genannten Einrichtungen.