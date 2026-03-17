Von Hochwasser bis Baustellen reichen die Themen im Stadtentwicklungsausschuss. Nun gibt es Infos über die Lage in Ludwigshafen und darüber, wie es weitergehen soll.

Neue Erkenntnisse hatte Christiane Stolz aus dem Bereich Umwelt und Klima dem Stadtentwicklungsausschuss nicht mitgebracht. Die Ergebnisse der Untersuchung aus 2024 sind noch gültig. „Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de geben wir Empfehlungen gegen die Überwärmung im innerstädtischen Bereich“, erklärte die Ausschussmitglieder. Als konkrete Maßnahmen sollen beispielsweise Theaterplatz, Bürgerhof und der Karl-Kornmann-Platz entsiegelt und verschattet werden. „Wir haben 21 laufende Maßnahmen, 19 Schlüsselmaßnahmen und 21 langfristige Maßnahmen.“ Vorhaben, die, aufgeschlüsselt nach Stadtteilen, ebenfalls auf dem Internetauftritt zu finden seien.

Als Kern ihres Vortrages war der Kampf gegen Hochwasser und Starkregen angekündigt gewesen. Viel beitragen konnte sie dazu aber nicht: „Gegen Hochwasser sei die Stadt trotz oder gerade wegen ihrer Lage am Fluss relativ gut aufgestellt. Zumal die Hochwasserwellen relativ gut vorhersagbar sind.“ Bei Starkregenereignissen sehe das anders aus. Dieser könne so punktuell zu Problemen führen, dass eine Vorhersage dafür praktisch unmöglich sei. „Wir haben zwar auch dafür Maßnahmen entwickelt, aber wir müssen dafür auch immer wieder an die Eigenverantwortung appellieren.“ Für die Eigenvorsorge von Haus- und Wohnungsbesitzern gibt es Förderprogramme, etwa das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Damit werde beispielsweise die Begrünung von Fassaden und Dächern von Bestandsgebäuden sowie die Entsiegelung und Begrünung von Vorgärten in Ludwigshafen gefördert. Auch dazu geben www.ludwigshafen.de und www.ludwigshafen-diskutiert.de Informationen.

Auswirkungen auf Straßenverkehr ab April

Die Initiative Lokale Agenda 21 (ILA) feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Angestoßen und unterstützt habe man seither vieles, berichtete der Vorsitzende Hans-Uwe Daumann. Unter anderem habe man Beteiligungsplattformen etwa zu Verkehr, Grünes Netzwerk und Eine-Welt-Forum eingerichtet. Auch die Entschotterung und Begrünung von Vorgärten habe man unterstützt, die Spielpunkte auf der Parkinsel eingerichtet. „Wir wollen das Netzwerk sein, das Initiativen zusammenbringt und sichtbar macht“, erklärte Geschäftsführerin Mirijam Alberti. Und dies gerne mit Erfolgsprojekten, etwa dem Kinderzukunftsdiplom mit 60 Veranstaltungen, an dem sich jedes Jahr 300 Kinder beteiligen, und das regelmäßig früh ausgebucht ist. Im Vorjahr habe die ILA zudem die Projektleitung für den Ludwigshafener Inselsommer übernommen – auch ein Ludwigshafener Erfolgsprojekt.

Umleitungen, Sperrungen, Rettungsgasse und Radwege – auch im Stadtentwicklungsausschuss waren die geplanten Arbeiten am Nordbrückenkopf der Kurt-Schumacher-Brücke Thema. Ab April sind Bauarbeiten mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr vorgesehen. So werde für den Abriss des Würfelbunkers die Auffahrt von der Rheinuferstraße in Richtung Bad Dürkheim gesperrt. Bis zum Sommer sei der Hemshofkreisel noch einspurig erreichbar. Dann folgt die Vollsperrung. Gebaut werde in dieser Zeit die behelfsmäßige Verkehrsspange als Bypass um die Großbaustelle herum. Dadurch werde der Weg aus der Innenstadt nach Oppau und umgekehrt um einige Minuten länger. Auch gute Nachrichten gab es: Ab dem 3. Juli soll die Hochstraße Süd ab der Konrad-Adenauer-Brücke wieder voll in Betrieb gehen.

Videos von Bauarbeiten im Internet

„In den ersten Monaten werden die Menschen sicher das Gefühl von Chaos bekommen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). Ab August soll die Verkehrsführung dann aber für die nächsten vier Jahre konstant bleiben, erklärte Planer Björn Berlenbach, Leiter des Bereichs Tiefbau. Die Internetauftritte www.ludwigshafen.de und www.ludwigshafen-diskutiert.de sollen ständig die neusten Informationen und Videos von aktuellen Bauarbeiten bereithalten, als Beleg dafür, dass das vordergründige „Chaos“ tatsächlich System hat.