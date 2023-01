„Lange Schlangen vor der Notdienstzentrale in der Steiermarkstraße und den geöffneten Praxen sowie überlastete Notaufnahmen sind das Ergebnis einer verfehlten Landespolitik“, argumentiert der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Peter Uebel – und prophezeit, dass man sich an dieses Bild wohl gewöhnen müsse. „Immer weniger Ärzte versorgen eine immer älter werdende Bevölkerung.“ Auch Krankenhäuser hätten erhebliche Probleme, qualifizierte Mediziner zu finden und damit Versorgungslücken zu füllen. „Es ist umso bedauerlicher, dass der grüne Bundestagsabgeordnete Armin Grau erst seit der miserabel gelaufenen Patientenversorgung zwischen den Jahren auf dieses Problem aufmerksam wird“, teilt die CDU mit und reklamiert für sich, schon seit Jahren darauf aufmerksam zu machen, dass Ärzte und Fachangestellte zunehmend fehlen werden. „Die Partei von Armin Grau hat diese Misere mitzuverantworten. Wenn er sich jetzt erst für zusätzliche Ausbildungsplätze einsetzen will, ist dies viele Jahre zu spät“, kritisiert die CDU den im September 2021 in den Bundestag gewählten Grünen-Politiker, der sich zu den langen Wartezeiten in den Praxen des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts zu Wort gemeldet hatte und unter anderem Forderungen nach mehr Studienplätzen unterstützt.