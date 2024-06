Dass Kaufland die ehemalige Real-Filiale in der Prälat-Caire-Straße übernehmen möchte und dort bald eröffnen wolle, sei ein sehr gutes Signal für die Anwohner in unmittelbarer Nähe, für die Mitarbeiter und Besucher der angrenzenden Kliniken, aber auch für ganz Oggersheim und die angrenzenden Stadtteile, freut sich Stadtrat Daniel Beiner in seiner Funktion als Vorsitzender der Oggersheimer CDU. Sein Stellvertreter, Ortsbeirat Alexander Weih, ergänzt: „Der neue Nahversorger schließt eine Lücke, vor allem im Bereich zwischen Rheinecke und Heinrich-Pesch-Haus. Dass die Filiale baulich und technisch modernisiert wird, ist dringend notwendig.“ Beiner und Weih hoffen nun, dass die Bauarbeiten zügig und ohne Komplikationen vorangehen „und wir bald die Eröffnung feiern können“. Der Real-Supermarkt hatte Ende März geschlossen. Gegenüber der RHEINPFALZ hatte eine Kaufland-Sprecherin auf Nachfrage erklärt: „Die Vorbereitungen zur Neueröffnung laufen auf Hochtouren.“