Die Finanzierung der Hochstraßensanierungen ist eine Hängepartie. Der Pfälzer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger fordert im Gespräch mit Steffen Gierescher mehr Tempo bei den Verhandlungen – und vom Bundesverkehrsminister, dass er das Thema endlich zur Chefsache macht.

Herr Steiniger, der Ludwigshafener Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) rechnet damit, dass das Finanzpaket für den Hochstraßenkomplex im ersten Quartal 2023 geschnürt ist. Glauben Sie daran?

Ich wünsche es mir, weil es für die gesamte Region extrem wichtig wäre, ein paar Schritte voranzukommen. Wenn ich mir allerdings anschaue, wie langsam es in der Vergangenheit vorangegangen ist, habe ich meine Zweifel daran, dass sich Bund, Land und Stadt rasch einigen.

Mit dem Landauer Volker Wissing von der FDP leitet in Berlin ein Mann das Bundesverkehrsministerium, der die Pfalz und die Hochstraßensituation kennt. Mit seiner Amtsübernahme am 8. Dezember 2021 keimte in Ludwigshafen die große Hoffnung, dass eine gewisse Dynamik in den Prozess kommt. Sind Sie enttäuscht, dass bisher noch keine Lösung auf dem Tisch liegt?

Das Hochstraßenthema beschäftigt die ganze Pfalz. Insofern habe ich mich – obwohl wir die Bundestagswahl verloren haben – gefreut, dass wir in diesem wichtigen Ministerium mit Volker Wissing jemand sitzen haben, der die Trassen bestens kennt. Ihm müsste bewusst sein, welche wichtigen Verkehrsadern die Hochstraßen Nord und Süd sind.

Haben Sie Zweifel daran?

Jedenfalls hat er das Hochstraßenthema ein Jahr nach seiner Amtsübernahme offensichtlich immer noch nicht zur Chefsache im Bundesverkehrsministerium gemacht. Das finde ich schon enttäuschend.

»Volker Wissing muss das Hochstraßenthema zur Chefsache machen«, fordert CDU-Abgeordneter Johannes Steiniger. Foto: Tobias Koch

Im RHEINPFALZ-Interview Mitte September erklärte Wissing, dass es keine dynamische Förderung geben, der Bund also fortlaufend steigende Kosten nicht mittragen wird. Keine überraschende, aber eben auch keine gute Nachricht für Ludwigshafen vor dem Hintergrund eines Schuldenstands, der so hoch ist wie die prognostizierten Kosten für die Hochstraßensanierungen: 1,5 Milliarden Euro.

Die schlechteste Lösung ist, das Thema immer weiter vor sich herzuschieben und keine klaren Aussagen zu treffen, wer am Ende was bezahlt. Je länger wir warten, umso teurer wird die ganze Geschichte. Natürlich muss Wissing aktuell an vielen Fronten kämpfen. Aber wir reden hier nicht von irgendeinem Infrastrukturprojekt, sondern von zentralen Lebensadern für die Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus. Wenn ich nach Mannheim muss, um den Zug nach Berlin zu erwischen, erlebe ich im Alltag die verkehrliche Belastung und sehe die Staus. Deswegen sollten jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Sie gehören dem Bundestag seit 2013 an. Da war die Hochstraßenfrage längst aufgeworfen. Haben Sie den Eindruck, in Berlin ist angekommen, wie prekär die Situation hier ist?

Zur Wahrheit gehört schon dazu, dass Bundesverkehrsminister, die aus Bayern kommen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, den Blick eher in ihre Heimat richten, auch wenn es Ortstermine in Ludwigshafen und finanzielle Zusagen gab. Das müssen wir als Union selbstkritisch einräumen. Aber nun haben wir eine andere Situation: ein Minister, der aus der Region stammt und die Situation kennt. Wissing muss jetzt Gas geben. Selbst wenn die Finanzierung mal steht, heißt das ja nicht, dass die Straßen übermorgen wieder in Ordnung sind. Die Umsetzung wird sehr, sehr lange dauern. Jeder Monat, den man im Vorfeld verliert, ist ein verlorener Monat und kostet Geld.

Dabei steht eine anteilige Kostenverteilung – 60 Prozent Bund, 25 Prozent Land, 15 Prozent Stadt – schon seit Jahren im Raum. Für Ludwigshafen wäre das zuzüglich der Planungskosten kaum zu stemmen. Muss da nicht mehr kommen von Bund und Land?

Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, ob sich das Land Rheinland-Pfalz stärker engagiert. Wer sich die Steuereinnahmen von Bund und Ländern in den vergangenen Jahren anschaut, der sieht, dass die Länder unterm Strich höhere Einnahmen haben als der Bund. Aus meiner Sicht sollte das Land auf die Stadt Ludwigshafen zugehen und noch mal eine Schippe drauflegen.

Ein 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd (Pilzhochstraße) wurde wegen Einsturzgefahr bereits im Sommer 2020 abgerissen. Foto: mix

Ludwigshafen gilt als Job- und Wirtschaftsmotor des Landes. Tausende Pendler sind hier rheinübergreifend unterwegs. Wie verfolgt die Peripherie, das Umland den Prozess?

Mit großem Interesse. Da wird bis an die Haardt sehr genau beobachtet, was hier passiert. Verkehrsengpässe, Sperrungen oder Umleitungen betreffen ganz viele Menschen im Alltag. Die Bundesregierung – allen voran die SPD – hat ja immer wieder angekündigt, den Abbau von Altschulden anzuschieben, was Städten wie Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Zweibrücken sehr helfen würde. Den Ankündigungen sind aber bisher keine Taten gefolgt, was mich sehr wundert. Gerade weil dies von meinen rheinland-pfälzischen SPD-Kollegen immer wieder auch im Wahlkampf versprochen wurde.

Fairerweise muss man sagen: Als die CDU die Regierung in Berlin anführte, ging es in Sachen Hochstraßen auch nicht schneller voran. Wie werden Sie in der Opposition agieren, um den Prozess zu beschleunigen?

Wir als rheinland-pfälzische CDU sind gut beraten, dem zuständigen Minister noch mehr Druck zu machen. Ich werde jedenfalls weiter am Ball bleiben. In Zusammenarbeit mit der CDU Ludwigshafen und meinem ehemaligen Kollegen im Bundestag, Torbjörn Kartes, habe ich in den letzten Monaten schon einige Anfragen zum Thema an das Ministerium in Berlin gestellt.

Wie lautet Ihre konkrete Forderung an Volker Wissing mit Blick auf die maroden Hochstraßen?

Wie gesagt: Er muss das Hochstraßenthema endlich zur Chefsache machen und jetzt liefern. Die Bedeutung des Projekts für die Region müsste ihm bewusst sein. Entsprechend sollte er auch handeln.

Mehr zum Thema Hochstraßen und den Ludwigshafener Finanzen finden Sie hier und hier.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Person

Der Bad Dürkheimer sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag und vertritt für seine Partei den Wahlkreis Neustadt-Speyer. Weil die Union im Nachbarwahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal seit 2021 keinen Abgeordneten mehr stellt, betreut er diesen quasi mit. Der 35-Jährige hat in Mannheim Mathematik und Politikwissenschaft studiert und die Ausbildung zum Gymnasiallehrer mit dem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Früher als Jugendfußballtrainer aktiv, leitet er heute den Hospizverein Omega und ist Vorsitzender der Lebenshilfe-Stiftung. CDU-Mitglied ist Johannes Steiniger seit 2003. Er ist liiert und seit August Vater einer Tochter.